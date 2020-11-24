Гендиректор КБ "Південне" Дегтярев помер від коронавірусу, - ОП

Один із найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі в Україні, генеральний директор Конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне". Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента зазначили, що Дегтярев - один з найдосвідченіших фахівців нашої аерокосмічної галузі.

"Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Йому вдавалося це навіть тоді, коли егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди. Наша держава обов'язково відновить увесь свій потенціал. Це – наш обов'язок перед тими, хто бачив і боровся за технологічну й сучасну Україну. І це та сама велика мрія, заради якої жив генеральний директор Конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев. Щирі співчуття родині, близьким та Україні", - підсумували в ОП.

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