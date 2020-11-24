Повторні вибори мера Борисполя відбудуться 17 січня. ДОКУМЕНТ
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Боріспільская міська ТВК своєю постановою №176 призначила повторні вибори на пост мера міста на 17 січня 2020 року, а початок виборчого процесу припадає на 28 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.
У понеділок, 23 листопада спостерігачам ОПОРИ стало відомо, що постановою №176 Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови на 17 січня 2021 року. Початок виборчої кампанії припадає на кінець цього тижня, а саме 28 листопада.
Станом на вечір 23 листопада, Бориспільська ТВК оприлюднила вищезгадану постанову. Як наголошується в постанові ТВК, така дата повторних виборів була обрана з урахуванням висновків, викладених у постанові ЦВК №500.
Нагадаємо, на місцевих виборах 25 жовтня переміг чинний мер Анатолій Федорчук, однак він помер 28 жовтня, ще до офіційного оголошення результатів виборів, від коронавірусної хвороби COVID-19.