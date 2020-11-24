Після підвищення тарифу на передачу електроенергії доведеться скорочувати людей або консервувати заклади, - львівський ресторатор

Підвищення тарифу на передачу електроенергії збільшить витрати ресторанного бізнесу і, щоб вижити, заклади змушені будуть скорочувати персонал або тимчасово призупиняти роботу.

Про це заявив львівський ресторатор Андрій Худо, співвласник понад 100 ресторанів, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зовсім невчасно йде підвищення тарифу на передачу електроенергії. Тому що йде зима, це тяжкий період, великі рахунки за газ та електрику. Крім цієї проблеми, питання ще закриття, локдаунів, неможливість працювати закладу", - розповів Худо.

За його словами, щоб не накопичувати збитки, заклади громадського харчування змушені скорочувати співробітників або ж призупиняти свою діяльність на якийсь час, а то й взагалі закриватися.

"Ми реагуємо на ці виклики скороченням персоналу, закриттям закладів, які генерують збитки, або консервацією їх до весни, якщо це наше приміщення", - пояснив Худо.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 грудня 2020 на 30% - з 240,23 грн/МВт-година до 312,76 грн/МВт-год.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець прогнозує закриття шахт у разі зростання тарифів на струм.

Раніше міністр економічного розвитку Ігор Петрашко обіцяв малому бізнесу програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка так і не запрацювала.