Генпідрядник з будівництва меморіалу Небесної Сотні не може офіційно відзвітувати, тому що ми повинні комплексно прийняти роботи та матеріали, - Моргун

У музеї Майдану повідомили, що генпідрядник з будівництва меморіалу Героям Небесної Сотні поки не може офіційно відзвітувати про використання авансу, але надіслав лист, в якому було перераховано, що вже придбано.

Про це заявила заступниця директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності Оксана Моргун, йдеться в статті Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи спілкувалися представники музею весь цей час з генпідрядником і як він звітував про використання грошей, вона уточнила, що відправлялися листи, щоб уточнити, що закуплено. За словами Оксани Моргун, після того, як липи привезли в Україну, представники музею їздили дивитися, як їх висаджували в розпліднику. А потім відвідували їх, коли вони зацвіли. Також генпідрядник показував їм закуплені гранітні плити. Заступниця директора додає, що генпідрядник надіслав лист, в якому було перераховано, що вже придбано. І в ньому, за її словами, вказана вартість.

"Ціни на матеріали відповідали тим, що вказані в кошторисній документації, затвердженій державною експертизою. Але поки офіційно відзвітувати про аванс він перед нами не може. Тому що за договором ми повинні прийняти і роботи, і матеріали комплексно, - говорить Оксана Моргун. - Оскільки з цією проблемою ми зіткнулися давно, то вже інформували про неї і Міністерство економіки, і Мінрегіон. Щоб вони нам повідомили, чи існує механізм, який дозволить генпідряднику відзвітувати про те, на що витрачені кошти, і чи можемо ми прийняти матеріали в разі, коли проєкт так ось "завис". Але, на жаль, такий механізм законодавством не передбачено".

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Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.