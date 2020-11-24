Дерюгіна про Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві: 23 країни роблять великий подвиг заради спорту. ФОТО

Уже цього тижня, з 26 по 29 листопада, у Київському палаці спорту стартує 36-ий Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Через пандемію коронавірусу "Європейська гімнастика" (European Gymnastic) вирішила перенести декілька чемпіонатів Європи, запланованих в цьому році. Але все ж таки три з них відбудуться. Перший – з художньої гімнастики – пройде саме у Києві.

Як інформує Цензор. НЕТ, про це у понеділок, 23 листопада, на пресконференції у Києві повідомив президент "Європейської гімнастики" Фарид Гаїбов.

"Перший чемпіонат пройде в цій прекрасній країні. Це вже другий раз, коли тут проводиться Чемпіонат Європи, також тут проводився Чемпіонат світу", - наголосив він.

Фарид Гаїбов також розповів, що Європейська гімнастика вимушена була розробити нові рекомендації щодо організації змагань та всіх протиепідемічних заходів.

"Це досить великий документ і ми постаралися врахувати всі нові правила, рекомендації. Звичайно ж, це певні незручності нашим організаторам, але ще раз дякую за те, що вони змогли все зробити належним чином", – сказав він.

Як розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, не дивлячись на пандемію Covid-19, у вересні цього року Україна успішно провела міжнародний турнір з художньої гімнастики – "Кубок Дерюгіної", а тепер проводить в столиці і континентальну першість.

"Нам дуже приємно, що художня гімнастика працює, діти готуються до основних змагань, до Олімпійських ігор. Два місяці тому ми провели в місті Києві "Кубок Дерюгіної" і провели на високому рівні. В такі тяжкі часи ми провели цей захід і зараз ми проводимо Чемпіонат Європи в місті Києві", - сказав Гутцайт.

Віцепрезидент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна в свою чергу наголосила на тому, що 23 країни, які візьмуть участь у цьогорічному чемпіонаті, роблять великий подвиг заради спорту.

"Я знаю, які шалені труднощі відчуває сьогодні кожна країна. Сьогодні гімнастика бореться за своє співіснування в світі, тому що коли перенесли Олімпіаду, коли прибрали всі змагання – ми усіма силами намагалися робити в країні все, що ми могли зробити. Навіть більше. Все для того, аби підготувати дітей до змагань, бо психологічно, фізично і морально було важко. Тому 23 країни, які приїжджають – ці країни роблять подвиг заради спорту. Заради того, щоб зберегти гімнастику до Олімпіади, зберегти Олімпійські ігри", – зауважила вона.

Фінал Чемпіонату Європи з художньої гімнастики буде транслюватися на ефірному каналі Індиго TV, глядачі якого отримають доступ до перегляду важливої події на всіх платформах (Т2, супутник, отт-сервіси та кабельне телебачення), а повну версію і всі виступи збірної на Чемпіонаті Європи зможуть подивитися користувачі платформи OLL.TV. "Вболівальники не зможуть прийти особисто на Чемпіонат, але ми зробимо все можливе для того, щоб переглянути змагання змогли люди в будь-якій точці країни", — зазначив директор зі стратегії та розвитку бізнесу "Медіа Групи Україна" Федір Гречанінов.