Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №510/2020.

"Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Іншим указом 511/200 Зеленський тимчасово поклав виконання обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації на Романа Примуша.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Сергія Гамалія.

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Зазначимо, що Зеленський призначив Габінета головою Хмельницької ОДА 22 листопада 2019 року.