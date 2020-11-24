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Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ

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Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №510/2020.

"Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Іншим указом 511/200 Зеленський тимчасово поклав виконання обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації на Романа Примуша.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Сергія Гамалія.

Також читайте: Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Гамалія

Зазначимо, що Зеленський призначив Габінета головою Хмельницької ОДА 22 листопада 2019 року.

Топ коментарі

  • Стрелок
    выгнал Габинета из кабинета
    и был примушен назначить Примуша
  • 5 копійок
    Габінета позбавили його кабінета. Зеленский уволил Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА и назначил и.о. Примуша, - указ - Цензор.НЕТ 5208
  • Старый зольдат
    А вы, говно ЗЕлёное,
    Как не содитесь,
    Все в музыканты не годитесь.
    (плагиатор у Лафонтена сруский Крылов)
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