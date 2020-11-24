Проєкт меморіалу Небесної Сотні стане дорожчим, якщо розірвати договір з генпідрядником, - заступниця директора музею Майдану

У музеї Майдану розповіли, що генпідрядник може повернути кошти, що залишилися на побудову меморіалу Героям Небесної Сотні, якщо розірвати з ним договір. Але в такому разі проєкт стане дорожчим.

Про це заявила заступниця директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Оксана Моргун, йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Вони можуть повернути, тільки якщо ми з ними розриваємо договір. Але в такому разі невідома вже і подальша доля меморіалу. Проєкт стане дорожчим, тому що з моменту, як ми уклали договір, вартість робіт зростає. На момент, коли створювалася проєктно-кошторисна документація, середня заробітна плата будівельників по Києву була 7,8 тисячі гривень. Зараз вона вже зросла до 11,5 тисячі. І під час проведення нового тендера потрібно буде робити нову документацію", - зазначила Моргун.

Крім того, за її словами, потрібно десь зберігати матеріали і за це теж платити.

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"Дерева потребують догляду, на це теж йдуть додаткові кошти, які не передбачалися проєктом і виникли у зв'язку з арештом земельних ділянок. Зараз генпідрядник це забезпечує за свій рахунок і відповідальність на ньому. Вони нам пишуть листи і запитують, коли почнуться будівельні роботи. Ми докладаємо їм листи з Офісу Генпрокурора і пишемо, що терміни не визначені. Ухвала суду, з якою приїхали до нас на обшук, містила інформацію про те, що музей разом з генпідрядником уклали договір, але ознак виконання будівельних або підготовчих робіт вони не бачать. Вони бачать, що нашою метою було заволодіння державними коштами без будь-якої перспективи на подальше будівництво. Тобто ми нібито мали на меті взагалі не будувати. І там не фігурує третя сторона - прокуратура, не фігурують два арешти. Не написано, що було встановлено паркан, що роботи починалися, хоч ми фіксували на відео, як його зносили, і передавали це відео в поліцію разом із заявою", - зазначила заступниця директора.

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Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.