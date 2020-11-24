Міністерство стратегічної промисловості створене на прохання учасників галузі, - "Укравіапром"

"Міністерство створене на прохання і вимогу до президента всієї нашої авіаційної громадськості. Раз це державна справа, потрібно нам створювати міністерство, яке б регулювало і проводило програму розвитку аерспейса, якщо цього не зробити, ми ніколи не будемо будувати літаки і розучимося робити те, що ми робили раніше з великим успіхом".

Про це заявив президент асоціації "Укравіапром" Віктор Попов в ефірі програми "Підсумки з Олегом Панютою" на телеканалі "Україна".

Як зазначив Віктор Попов, після створення Мінстратегпромому за декілька місяців була створена і подана на розгляд до Кабміну стратегія авіаційної промисловості, натомість за роки керування галуззю ДК "Укроборонпром" цього зроблено не було.

"Укроборонпром за роки свого існування не зробив жодної програми не тільки в області авіації, взагалі жодної програми в області обороноздатності. Нове міністерство впоралося всього за якихось неповних чотири місяці. Спільними зусиллями ми затвердили стратегію авіаційної промисловості до 30-го року. Концепцію затвердили, і тепер розроблений проєкт програми, потрібно негайно його до нового року затвердити", - наголосив Віктор Попов.

Інші експерти й учасники галузі в ефірі програми "Підсумки з Олегом Панютою" зазначають, що спротив ДК "Укроборонпрому" створенню Холдингової компанії "Аерокосмічні системи України" і відновленню серійного виробництва літаків в Україні має фінансові причини.

"Це концерн. Він прямих фінансів не має, тобто бюджету, і "Антонов" і підприємства інші, які увійшли в "Укроборонпром", утримували цей "Укроборонпром", - зауважив радник ДП Антонов Олександр Галуненко.

За його словами, концерн не забезпечив авіаційне підприємство замовленнями, у той же час постійно змінював керівництво державного підприємства.

"За ці п'ять років зміна керівників у нас за вказівкою "Укроборонпрому" відбулася сім разів. Але за ці п’ять років нічого позитивного від "Укроборонпрому" завод не отримав", - наголосив Олександр Галуненко.

Зі свого боку головний редактор галузевого видання Defense Express Сергій Згурець зазначив, що відкрите пручання ГК Укроборонпрому законним діям міністерства є небезпечним прецедентом.

""Укроборонпром", який є за власним статусом звичайним підприємством, намагається говорити міністерству, яке відповідає за формування і реалізацію політики в оборонно-промисловій галузі, як йому слід реформувати оборонку, тобто фактично це посил не по рангу. І в цьому сенсі Мінстратег має вдатися до жорстких дій, аби унеможливити такі дії в подальшому".

Нагадаємо, що останніми тижнями між новоствореним Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолює віце-прем'єр Олег Уруський, і ДК "Укроборонпром", розгорнувся конфлікт щодо передачі Кабміном низки авіапідприємств Мінстратегпрому. Перед тим авіаційні галузеві об’єднання закликали підпорядкувати державне підприємство "Антонов" та інші підприємства галузі авіабудування Мінстратегпрому, забравши їх в "Укроборонпрому", звинувативши останній у доведенні галузі до гострого кризового стану. ДК "Укроборонпром", в свою чергу здійснив спробу терміново змінити форму управління ДП "Антонов" і не допустити його передачі Мінстратегпрому, звинувативши міністерство у втручанні до своєї господарчої діяльності.