Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах

Якщо не вжити рішучих дій щодо протидії незаконній масовій вирубці лісу в Карпатах, на Україну чекає екологічна катастрофа та серйозні матеріальні, а може й людські втрати.

Щоб цьому запобігти, в ситуацію має втрутитися вище керівництво держави. Про це йдеться в петиції Андрія Кобрина, активіста, який послідовно відстоює необхідність збереження зелених насаджень у Карпатах, пише Обозреватель.

Свою петицію Кобрин зареєстрував на сайті президента України 11 листопада. У ній активіст наголошує: масштаби незаконної та неконтрольованої вирубки лісу вже призвели до непоправних людських, екологічних та матеріальних втрат регіону. Зокрема – через потужні паводки, які відбулися на західній Україні цього року. Аби уникнути подальшого погіршення ситуації та виникнення екологічної катастрофи, Кобрин пропонує низку кроків, зокрема:

створити спеціальний охоронний орган на базі Національної Гвардії України;

розширити межі Національних природніх парків та посилити контроль на цих територіях;

збільшити відповідальність за незаконну вирубку лісу;

виділити кошти на розробку комп’ютерної програми моніторингу стану Карпат у живому часі. Що полегшить контроль над незаконними діями в цих межах;

до контролюючих органів залучити громадських активістів, що борються з незаконним знищенням українських Карпат;

заручитися підтримкою міжнародної організації GreenPeace.

"Давайте разом не дамо винищити українські Карпати. Запобіжимо людським жертвам та врятуймо сотні осель від "помсти" природи через людську недбалість", – закликав автор петиції.

Наразі вимогу вжити дієвих заходів для порятунку українських Карпат підписали майже 6 тисяч громадян України. Аби петицію розглянули і на сформульовані в ній вимоги відреагували у президента, її мають підтримати щонайменше 25 тис. осіб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Кобрин з однодумцями на власному продакшені створили фільм, присвячений цьогорічним повеням у Карпатах та їх передумовам. Фільм у межах проєкту "Задихаюсь!" присвячений страшним наслідкам знищення карпатських лісів і необхідності зупинити неконтрольовану вирубку за крок до екологічної катастрофи.

Такі проєкти для сучасної України – річ нетипова. Адже, як констатували раніше фахівці Всесвітнього фонду дикої природи, справжні екологічні проблеми в Україні не висвітлюються.

Натомість екологія перетворилася на маніпулятивну передвиборчу технологію. Псевдо-екоактивісти звертають увагу на негаразди у великих промислових містах, де задля подолання існуючих проблем із довкіллям вживається чимало заходів. Водночас дійсно важливі і болючі для України проблеми – як масова вирубка лісів, незаконний видобуток бурштину, пожежі під Чорнобилем та на Луганщині, винищення тварин, несанкціоновані сміттєзвалища та забрудненість річок активістів "за викликом" не цікавить. Адже за підняття цих проблем їм ніхто не платить.