Ми пропонували, щоб спочатку побудували музей Майдану, бо він розташовується в місці, де будівництво не заважає слідству, - Горбатюк

Колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підтверджує, що представники музею Майдану неодноразово зверталися в прокуратуру, щоб узгодити, коли можна вести будівництво меморіалу Героям Небесної Сотні.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Ми відразу сказали, що ще не завершили проведення слідчих експериментів. Тому ще не можна проводити роботи, поки ми їх не завершимо. Вони уточнювали, скільки часу на це треба. Я уточнив у слідчих. Попередньо вони сказали, що залишалося чи то 20, чи то 30 слідчих експериментів, точно зараз не згадаю. Визначили, що нам треба до трьох місяців, щоб завершити", - розповів він. Але додав, що цей термін розтягнувся через незалежні від слідства обставин.

Горбатюк наголосив, що дуже важливо зберігати ландшафт місцевості до набуття чинності вироків, тобто доти, поки вони не підтверджені в апеляції.

"Там такий план, що вони практично розрівнюють спуск, тобто обстановка зміниться повністю, - пояснив Горбатюк. - А тепер уявіть: слідство провело експерименти, триває суд. Але як тільки спуск розрівняють, встає підозрюваний щодо подій 20 лютого і каже, що хоче на місцевості показати, як це відбувалося. Або п'ять їх встає. А вже показати не можна. Зможуть казати, що знищили навмисно. Почнуться маніпуляції. Ми пропонували, щоб спочатку побудували музей, бо він розташовується в місці, де будівництво не заважає слідству. Біля нього можна стелу поставити, квіти покладати. Але вони вирішили піти іншим шляхом".

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Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.