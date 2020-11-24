Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей. ФОТО

Поліція Петербурга веде переговори з чоловіком, який замкнувся вдома в квартирі в Колпіно з дітьмий обіцяє їх убити. Його вимоги невиразні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанку", близько першої години дня до правоохоронних органів надійшла інформація про надзвичайну подію в квартирі будинку на Пролетарській.

За попередньою інформацією, господар квартири, в якій проживають ще шість дітей, замкнувся і висуває низку вимог. Якщо вони не будуть виконані, він обіцяє почати вбивати, і "вб'є всіх".

Чоловік, який захопив у заручники свою сім'ю, може володіти зброєю. За даними видання, більшу частину свого життя він пропрацював охоронцем, а також відкривав своє охоронне підприємство.

За даними ТАСС, чоловік, який захопив заручників перебуває в стані алкогольного сп'яніння, він озброєний сокирою і погрожує дітям.

Як повідомило російському виданню джерело в правоохоронних органах, причиною утримання шістьох дітей чоловіком міг стати побутовий конфлікт з дружиною.

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У МВС РФ підтвердили, що з чоловіком ведуться переговори і повідомили, що він не перебуває на обліку в поліції.

"Чоловік вигнав жінку з квартири, замкнувся і утримує в квартирі їхніх шістьох дітей. За попередніми даними, цей громадянин на обліку в поліції не перебуває. На місце оперативно виїхали співробітники поліції для подальшого розгляду", - сказав представник МВС РФ.

Як повідомляє телеграм-канал "Baza", в квартирі замкнувся Денис Бельтюков. Також повідомляється, що він тримає ніж біля горла дитини і кричить на поліцейських. Він вимагає не підходити до нього.



Фото: Telegram- канал LifeShot