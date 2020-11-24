Вулиця Інститутська має бути під арештом, поки не буде вироків щодо подій 18-20 лютого, - Донський

Керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу Генпрокурора Олексій Донський вважає, що частина вулиці Інститутської має бути під арештом, поки не буде вироків, що набули чинності, щодо подій 18-20 лютого 2014 року.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"До моменту, поки у нас не буде вироків, що набули чинності, щодо подій 18-20 лютого 2014 року, з процесуальної точки зору зміна ландшафту вулиці Інститутської (алеї Героїв Небесної Сотні. - Ред.) неможлива. Не тому, що хтось вчасно не провів слідчих експериментів, а тому, що до цього питання ми постійно повертаємося і під час судового розгляду в тих провадженнях, які зараз розглядаються", - зазначив Донський.

Також, за його словами, в прокуратуру звертаються нові потерпілі, які в силу певних обставин не могли звернутися раніше.

"Ті постраждалі, про яких взагалі не було інформації. Зараз вони звертаються, подають медичну документацію, з ними також необхідно проводити слідчі дії. Слідчий експеримент - одна з таких важливих слідчих дій. Крім того, з'являються нові відеозаписи. Робляться якісь вкидання з тієї ж сторони захисту про якихось снайперів. Ця інформація також має бути перевірена шляхом проведення слідчих експериментів. Якщо змінити ландшафт Інститутської, ми втратимо можливість протидіяти цим маніпуляціям", - зазначив Донський.

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Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.