Спроба ухвалити закон про нацменшини призведе до активізації гібридної війни, - глава Держетнополітики Богдан

Глава Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан вважає, що перш ніж ухвалювати закон "Про національні меншини", необхідно розробити й імплементувати урядову стратегію підтримки культурного розмаїття і національної єдності.

"У робочій групі комітету Верховної Ради з прав людини, в якій бере участь і наша Служба, обговорюємо в експертному колі можливі підходи, вже є суттєві напрацювання. На думку нашої Служби, з урахуванням відпрацьованого досвіду різних європейських країн, і беручи до уваги ситуацію в Україні, доцільніше спочатку попрацювати з урядовою стратегією, спрямованою на підтримку культурного розмаїття і національної єдності", - сказала Богдан в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в Держетнополітиці працюють над таким документом і на кожній зустрічі з етнічними спільнотами проговорють ідеї про те, який вигляд повинні мати стратегічні урядові документи або новий закон.

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"Ми всі розуміємо, що закон про нацменшини відразу викличе спроби маніпуляції цими питаннями, активізує елементи гібридної війни. Тому, беручи до уваги, що навіть у низці європейських країн, - де немає анексованої території, де немає війни, - рухалися шляхом імплементації стратегії, реакції громадськості на неї, і тільки після численних діалогів і формування певних усталених практик ухвалювали окремий закон. Такий шлях видається зваженим і доречним для України", - заявила Богдан.

Крім того, вона підкреслила, що у країни немає вакууму юридичного регулювання, оскільки чинний закон дозволяє керуватися міжнародними правовими актами в цій сфері, які підписала Україна.

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"Тому ми б рекомендували спочатку реалізовувати урядову стратегію, а потім поступово напрацьовувати консенсусне бачення, яке в підсумку зможе знайти своє втілення в законі. Звичайно, як рухатися в цьому питанні, будуть вирішувати політичні посадові особи - члени Кабміну і народні депутати. Наша Служба експертно-медіаційна: ми вивчаємо питання і пропонуємо можливі підходи, але ми не ухвалюємо політичні рішення", - констатувала вона.