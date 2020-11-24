Спроба ухвалити закон про нацменшини призведе до активізації гібридної війни, - глава Держетнополітики Богдан
"У робочій групі комітету Верховної Ради з прав людини, в якій бере участь і наша Служба, обговорюємо в експертному колі можливі підходи, вже є суттєві напрацювання. На думку нашої Служби, з урахуванням відпрацьованого досвіду різних європейських країн, і беручи до уваги ситуацію в Україні, доцільніше спочатку попрацювати з урядовою стратегією, спрямованою на підтримку культурного розмаїття і національної єдності", - сказала Богдан в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, в Держетнополітиці працюють над таким документом і на кожній зустрічі з етнічними спільнотами проговорють ідеї про те, який вигляд повинні мати стратегічні урядові документи або новий закон.
"Ми всі розуміємо, що закон про нацменшини відразу викличе спроби маніпуляції цими питаннями, активізує елементи гібридної війни. Тому, беручи до уваги, що навіть у низці європейських країн, - де немає анексованої території, де немає війни, - рухалися шляхом імплементації стратегії, реакції громадськості на неї, і тільки після численних діалогів і формування певних усталених практик ухвалювали окремий закон. Такий шлях видається зваженим і доречним для України", - заявила Богдан.
Крім того, вона підкреслила, що у країни немає вакууму юридичного регулювання, оскільки чинний закон дозволяє керуватися міжнародними правовими актами в цій сфері, які підписала Україна.
"Тому ми б рекомендували спочатку реалізовувати урядову стратегію, а потім поступово напрацьовувати консенсусне бачення, яке в підсумку зможе знайти своє втілення в законі. Звичайно, як рухатися в цьому питанні, будуть вирішувати політичні посадові особи - члени Кабміну і народні депутати. Наша Служба експертно-медіаційна: ми вивчаємо питання і пропонуємо можливі підходи, але ми не ухвалюємо політичні рішення", - констатувала вона.