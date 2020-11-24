Яблонський про завершення слідчих експериментів на Інститутській: "Неможливо сказати щодо часу, бо це не від нас залежить"

Заступник начальника Управління ДБР з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Артем Яблонський заявив, що не може точно сказати, коли знімуть арешт із земельної ділянки для будівництва меморіалу Героям Небесної Сотні.

Про це йдеться у статті Цензор.НЕТ.

"Неможливо сказати за часом, бо це не від нас залежить. Це пов'язано із судовими процесами. До нас надходять запити з Кабміну, Мінкультури, але не ми ухвалювали таке рішення, нам передали справи з уже накладеним арештом, а свою позицію прокуратура озвучила. Арешт накладено до завершення слідчих дій. Слідчі дії завершити просто з тими людьми, які тут", - зазначив Яблонський.

За його словами, в судах є багато справ, зокрема щодо беркутівців, яких видали в Росію в межах обміну.

"Якби був вирок, що набув чинності, ми могли б сказати, що ці обставини вже встановлені, що жодних снайперів не було, що протестувальників розстрілювала "Чорна рота". Адже є версія протилежна, яку висувають адвокати беркутівців. Вони надали відео тощо. Спростувати цю версію буде неможливо без проведення слідчих експериментів. Справа в тому, що якщо вони заявлять якусь свою позицію, або сторона захисту приведе свідків, необхідно буде перевірити їхні свідчення, проводячи слідчі експерименти", - додав Яблонський.

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Повну версію статті читайте тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

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