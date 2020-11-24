Євроконтроль затвердив приєднання України до системи маршрутних зборів, - Мінінфраструктури

Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) ухвалила остаточне рішення про приєднання України до загальної системи маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Технічна інтеграція України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю остаточно схвалена сьогодні в Брюсселі під час засідання Розширеного комітету Євроконтролю з питань маршрутних зборів (CRCO)", - йдеться в повідомленні.

Також для України встановлено розмір маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування на 2021 рік – у повітряному просторі над територією країни та окремо – в частині міжнародного повітряного простору над відкритим морем (Green Zone), де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні міжнародним співтовариством.

Таким чином, в черговий раз підтверджено повну відповідність бази витрат і ставок плати за аеронавігаційні послуги "Украероруху" принципам Євроконтролю.

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У Мінінфраструктури зазначили, що серед переваг завершення технічної інтеграції для Украероруху – щорічний перерахунок ставок плати за аеронавігаційне обслуговування та встановлення актуальних ставок 1 січня кожного року з метою повного покриття витрат на забезпечення послуг. Затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів – для повітряного простору над суверенною територією України та в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем – дає нові потенційні можливості залучати додатковий транзитний трафік над Чорним морем. Цьому сприятиме встановлення окремої зони зі зменшеною ставкою разом із прийнятими позитивними рішеннями світових регуляторів з безпеки авіації EASA та FAA щодо перегляду заборонених зон для виконання польотів в українському повітряному просторі. Євроконтроль підтвердив технічну готовність до диференційного справляння плати за аеронавігаційне обслуговування вже з квітня-червня 2021 року.

Крім того, повна технічна інтеграція України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю передбачає також підвищення ефективності прозорих та змістовних консультацій з авіакомпаніями щодо національної бази витрат та інвестиційних проєктів. А обробка виставлених Євроконтролем рахунків за аеронавігацію від імені України забезпечить майже 100% їхню оплату авіакомпаніями.