Євроконтроль затвердив приєднання України до системи маршрутних зборів, - Мінінфраструктури
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"Технічна інтеграція України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю остаточно схвалена сьогодні в Брюсселі під час засідання Розширеного комітету Євроконтролю з питань маршрутних зборів (CRCO)", - йдеться в повідомленні.
Також для України встановлено розмір маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування на 2021 рік – у повітряному просторі над територією країни та окремо – в частині міжнародного повітряного простору над відкритим морем (Green Zone), де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні міжнародним співтовариством.
Таким чином, в черговий раз підтверджено повну відповідність бази витрат і ставок плати за аеронавігаційні послуги "Украероруху" принципам Євроконтролю.
У Мінінфраструктури зазначили, що серед переваг завершення технічної інтеграції для Украероруху – щорічний перерахунок ставок плати за аеронавігаційне обслуговування та встановлення актуальних ставок 1 січня кожного року з метою повного покриття витрат на забезпечення послуг. Затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів – для повітряного простору над суверенною територією України та в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем – дає нові потенційні можливості залучати додатковий транзитний трафік над Чорним морем. Цьому сприятиме встановлення окремої зони зі зменшеною ставкою разом із прийнятими позитивними рішеннями світових регуляторів з безпеки авіації EASA та FAA щодо перегляду заборонених зон для виконання польотів в українському повітряному просторі. Євроконтроль підтвердив технічну готовність до диференційного справляння плати за аеронавігаційне обслуговування вже з квітня-червня 2021 року.
Крім того, повна технічна інтеграція України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю передбачає також підвищення ефективності прозорих та змістовних консультацій з авіакомпаніями щодо національної бази витрат та інвестиційних проєктів. А обробка виставлених Євроконтролем рахунків за аеронавігацію від імені України забезпечить майже 100% їхню оплату авіакомпаніями.