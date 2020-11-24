Марченко про підготовку Держбюджету-2021: У переговорах з МВФ значний прогрес - перебуваємо на завершальному етапі
"Наголошую на значному прогресі у процесі переговорів. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій", - сказав Марченко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Нині перебуваємо на завершальному етапі формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних параметрів у межах програми партнерства. Найближчим часом плануємо внести проєкт бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі - до Верховної Ради України", - уточнив він.
Міністр додав, що нині в інформаційному просторі циркулює багато спекуляцій навколо переговорів з МВФ.
"З огляду на високу інтенсивність переговорів і велику кількість спекуляцій навколо переговорів з МВФ, настійно рекомендуємо всім брати до уваги виключно офіційні публічні коментарі учасників процесу. Інші експерти не володіють масивом інформації, достатнім для об'єктивного розуміння і коментування ситуації", - сказав Марченко.