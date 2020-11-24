Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

В окупованому Шахтарську чоловік підірвав боєприпас, показуючи "феєрверк": поранено трьох дітей, дворічний малюк втратив око

3 52438
В окупованому Шахтарську чоловік підірвав боєприпас, показуючи "феєрверк": поранено трьох дітей, дворічний малюк втратив око
В окупованому Шахтарську троє дітей та їхній вітчим зазнали осколкових поранень через підпалений заради забави боєприпас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це сьогодні повідомили в так званому "МВС ДНР".

Зазначається, що тридцятирічний чоловік виявив корпус гранатометного пострілу і вирішив принести його додому. Увечері він дістав його з портфеля, вийшов у двір будинку і покликав трьох неповнолітніх дітей.

"Чоловік укрутив боєприпас в землю і підпалив. Замість очікуваного "феєрверку" стався вибух, в результаті якого вітчим і діти дістали осколкові поранення. В результаті травми дворічна дитина втратила одне око", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Суд взяв під варту харків'янина, який підірвав кілька гранат, погрожуючи вбити ексдружину

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Anatoly Nichikov 15029d40
    из жизни лугандона...
  • Наталья Киенко
    У каждого свои представления о досуге и салюте.
  • Samtakoi
    Все же «особый статус» необходим таким дегенератам
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини