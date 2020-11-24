В окупованому Шахтарську чоловік підірвав боєприпас, показуючи "феєрверк": поранено трьох дітей, дворічний малюк втратив око
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В окупованому Шахтарську троє дітей та їхній вітчим зазнали осколкових поранень через підпалений заради забави боєприпас.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це сьогодні повідомили в так званому "МВС ДНР".
Зазначається, що тридцятирічний чоловік виявив корпус гранатометного пострілу і вирішив принести його додому. Увечері він дістав його з портфеля, вийшов у двір будинку і покликав трьох неповнолітніх дітей.
"Чоловік укрутив боєприпас в землю і підпалив. Замість очікуваного "феєрверку" стався вибух, в результаті якого вітчим і діти дістали осколкові поранення. В результаті травми дворічна дитина втратила одне око", - йдеться в повідомленні.