Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн. ВIДЕО
Про це Зеленський заявив у черговому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, минулого тижня уряду було доручено розробити заходи економічної підтримки бізнесу. А на вихідних влада шукала відповідні інструменти.
"Найближчим часом до парламенту буде подано законопроєкти, які передбачатимуть таке: одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через жорсткість карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень", - заявив Зеленський.
Він також додав, що отримати ці гроші можна, зробивши три кроки:
- зайти в додаток "Дія";
- ввести персональні дані;
- вказати номер банківської карти.
Зеленський підкреслив, що після перевірки даних протягом декількох днів допомога буде виплачена. За розрахунками, таку допомогу зможуть отримати 1,2 млн українців. Обсяг програми становить майже 10 млрд гривень.
Крім того, буде передбачена компенсація за збереження робочих місць.
"Якщо ви, наприклад, власник кафе і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи. Нікого не звільнили, але деяких працівників відпустили у вимушену відпустку, тоді ви зможете отримати гроші для виплати таким працівникам", - сказав Зеленський.
Він уточнив, що це буде сума пропорційна часу простою в розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.