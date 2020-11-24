48% українців готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО, - опитування Центру Разумкова
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
"Громадська думка розділена майже навпіл стосовно варіанта відновлення контролю над окупованими територіями згідно з текстом Мінських домовленостей (особливий статус, амністія, вибори до відновлення контролю)", - йдеться в повідомленні.
У разі неможливості повернення цих територій під контроль України, майже половина респондентів (вважають бажаним 15,4% та припустимим 32,9%) готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО (припинення усіх відносин, соціальних виплат). Такий варіант є неприпустимим для меншої, але також суттєвої частки громадян – 28,7% опитаних. Розподіл думок на Півдні та Сході суттєво відрізняється від загальноукраїнського – 33,6% та 41,1%, відповідно – вважають цей варіант неприпустимим.
Абсолютно неприпустимими результатами завершення цього конфлікту для більшості громадян є відокремлення цих територій чи то з наступним приєднанням їх до Росії (69,1%), чи то з утворенням незалежних держав (60,6%). Припустимими такі варіанти вважають приблизно 24% і 30% жителів Півдня та майже 17% і 24% жителів Сходу, відповідно.
Ще дві "провокативні" ідеї - спільних з ОРДЛО інспекцій та відновлення водопостачання в окупований Крим - сприймаються як односторонні поступки, які не сприяють врегулюванню конфлікту, відносною більшістю опитаних (45% і 48,6%, відповідно).