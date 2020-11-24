Рада готова розглядати проєкт Держбюджету-2021, щойно він надійде від Кабміну: не хочеться повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей", - Кондратюк

Верховна Рада очікує від Кабінету Міністрів внесення доопрацьованого проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба парламенту із посиланням на виконувачку обов'язків голови Верховної Ради Олену Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що в парламенті стурбовані тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Держбюджету-2021.

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"Парламент готовий розглядати проєкт Держбюджету на наступний рік у другому читанні, щойно він буде готовий. Мені особисто, як і багатьом народним депутатам, дуже не хочеться повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей", - зазначила Кондратюк.

Водночас вона наголосила, що законодавчий орган працює у звичайному режимі, проводяться апаратні наради, спільно з апаратом забезпечується стабільне функціонування установи.

"На жаль, на COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату Верховної Ради", - додала Кондратюк.