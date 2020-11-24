Рада готова розглядати проєкт Держбюджету-2021, щойно він надійде від Кабміну: не хочеться повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей", - Кондратюк
Про це повідомляє пресслужба парламенту із посиланням на виконувачку обов'язків голови Верховної Ради Олену Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що в парламенті стурбовані тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Держбюджету-2021.
"Парламент готовий розглядати проєкт Держбюджету на наступний рік у другому читанні, щойно він буде готовий. Мені особисто, як і багатьом народним депутатам, дуже не хочеться повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей", - зазначила Кондратюк.
Водночас вона наголосила, що законодавчий орган працює у звичайному режимі, проводяться апаратні наради, спільно з апаратом забезпечується стабільне функціонування установи.
"На жаль, на COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату Верховної Ради", - додала Кондратюк.