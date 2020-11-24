Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Відповідаючи на запитання, чи вакцинувався Путін проти коронавірусу, Пєсков сказав: "Президент сам повідомить, коли вважатиме за потрібне".
На питання, чому президент РФ поки не прийняв рішення про вакцинацію проти коронавірусу, представник Кремля заявив, що в Росії поки не почалася широка вакцинація.
"Як доброволець глава держави не може брати участь у вакцинації. Це неможливо", - сказав Пєсков.
"Президент не може використовувати несертифіковану вакцину. Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він (Путін) вважатиме за необхідне, він про це повідомить", - підкреслив він.
Пєсков підтвердив, що російська вакцина не пройшла третю фазу випробування і вакцинація в РФ ще не почалася.
Він зазначив, що сьогодні Путін візьме участь у церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав і вона буде проводитися з "урахуванням нових реалій епідеміологічних".
За його словами, будуть вживатися заходи для дотримання "епідеміологічної безпеки" для президента і глав дипломатичних місій.