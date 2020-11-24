МОЗ та МВС готують проєкт зі створення єдиного аеромедичного простору для транспортування "важких" пацієнтів

Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство внутрішніх справ України готуються до запуску пілотного проєкту на 2021 рік, за яким буде створено єдиний аеромедичний простір для транспортування "важких" пацієнтів у двох областях України.