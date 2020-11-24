Керівники ХТЗ вимагали з працівників хабаря за ордери на житлову площу в заводських гуртожитках, - СБУ

Посадовці ПрАТ "Харківський тракторний завод", що відповідають за майно і безпеку підприємства, організували механізм вимагання та отримання з працівників підприємства грошей за видачу ордерів на житлову площу в заводських гуртожитках, які планувалося цього року передати на баланс міськради, що дозволило б людям приватизувати нерухомість.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники СБ України задокументували, що за кожний ордер посадовці вимагали від 3 до 5 тисяч доларів США, незважаючи на те, що працівники проживали у цих гуртожитках, були у них зареєстровані, мали стаж роботи на підприємстві від десяти до двадцяти років. У разі відмови платити хабар, зловмисники, зловживаючи службовими повноваженнями, переселяли людей до інших приміщень зі значно гіршими житловими умовами", - зазначив Абдула.

За його словами, за попередніми оцінками, від дій посадових осіб могли постраждати понад 100 працівників заводу.

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Зараз правоохоронці проводять обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.

Викриття оборудки проводилось Управлінням СБУ в Харківській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Основ’янського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 5.