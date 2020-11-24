Керівники ХТЗ вимагали з працівників хабаря за ордери на житлову площу в заводських гуртожитках, - СБУ
Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники СБ України задокументували, що за кожний ордер посадовці вимагали від 3 до 5 тисяч доларів США, незважаючи на те, що працівники проживали у цих гуртожитках, були у них зареєстровані, мали стаж роботи на підприємстві від десяти до двадцяти років. У разі відмови платити хабар, зловмисники, зловживаючи службовими повноваженнями, переселяли людей до інших приміщень зі значно гіршими житловими умовами", - зазначив Абдула.
За його словами, за попередніми оцінками, від дій посадових осіб могли постраждати понад 100 працівників заводу.
Зараз правоохоронці проводять обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.
Викриття оборудки проводилось Управлінням СБУ в Харківській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Основ’янського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 5.