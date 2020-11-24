Експрокурора судитимуть за незаконне притягнення до відповідальності активістів Євромайдану, - Офіс Генпрокурора

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора до суду направлено обвинувальний висновок щодо чинного адвоката - колишнього прокурора відділу прокуратури Києва.

"За даними слідства, 21 січня 2014 року прокурор, діючи за попередньою змовою зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. В подальшому до протестувальників було застосовано запобіжний захід – тримання під вартою", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Експрокурору інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

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