З новою президенткою Молдови Санду Україні потрібно вирішити питання, які "поросли мохом", - Кулеба

У відносинах України і Молдови залишається кілька двосторонніх питань, які потребують уваги, зокрема з боку новообраної президентки Молдови Маї Санду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент Зеленський запросив Маю Санду відвідати Київ, до цього планується мій візит до Молдови, нам є про що поговорити. Це не лише Крим, це не лише Придністров’я. Це так само розвиток торгівлі між нашими країнами. Не будемо приховувати, це і вирішення тих проблемних питань, які є у наших двосторонніх відносинах, які вже "мохом поросли". Настав час їх вирішувати. І терпіти вже немає сенсу цю ситуацію", – сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба наголосив на важливості розвитку відносин між Україною і Молдовою у динамічному руслі "на користь обох країн і регіону загалом". Кулеба визнав, що за президента Ігоря Додона щодо питання Криму позиція Молдови була "неоднозначною".

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"Обрання Маї Санду на посаду президента Молдови дозволяє нам перегорнути негативну сторінку у відносинах з цією сусідньою країною... Оскільки Мая Санду завжди чітко висловлювалась з приводу російської агресії і з приводу незаконної окупації Криму Російською Федерацією. Жодних перешкод для розгортання наповну взаємодії з новим керівництвом Молдови більше немає", – підкреслив міністр..