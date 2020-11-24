Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр
Про це повідомляє пресслужба 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 листопада, російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020 року згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.
Близько полудня в передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера зазнав вогнепального поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я важкий.
Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв'язку із заходами евакуації пораненого.
Про зухвалі і підступні дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців негайно повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.