ВАКС закрив справу про недостовірне декларування суддею Вищого адмінсуду Голяшкіним
"Сьогодні, 24 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням судді Вищого адміністративного суду України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби суду.
Зазначається, що кримінальне провадження закрито "через те, що 27 жовтня 2020 Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)".
Агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС підтвердили, що йдеться про суддю Вищого адміністративного суду України Олега Голяшкіна.
Нагадаємо, в 2017 році Олег Голяшкін став фігурантом журналістського розслідування програми "Вісник державних закупівель. Досудилися". У сюжеті йшлося про те, що Голяшкін вимагає службову квартиру в Києві, хоча на його матір записано дві квартири в Печерському районі столиці. Замість цього в декларації він позначив оренду квартири, в якій фактично не жив.