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Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич

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Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич
Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси в Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич в ефірі каналу "Україна 24".

"Щодо питання води в Криму - ми всі знаємо ту ситуацію, яка там є, стежимо за повідомленнями наших громадян. Безумовно, це викликано тим, що Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси. Аналітика каже, що до початку окупації на 2014 рік своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало. Після початку тимчасової окупації Росія почала направляти водні ресурси не туди, а саме - на військові бази обслуговування військового персоналу", - сказав він.

За словами Кориневича, поки ситуація терпима, але за певних умов може погіршитися.

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"Ми спілкуємося з нашими громадянами в Криму, вони кажуть, що ситуація зараз не настільки катастрофічна, але якщо буде тепла і суха зима, то ситуація може погіршитися. Наші громадяни в Криму розуміють позицію держави, за якої подача води Північнокримським каналом можлива тільки за повної деокупації, і вважають, що вона повинна залишатися", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Є два Геннадія.
    Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
    Обидва рекомендують одне й те саме.
    ...
    Кримчани, натяк зрозуміли?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Вода в Криму буде, коли повернеться Україна. А то, що крисчанам не вистачає води, нас не турбує, то їх проблеми. Крисчани нам також не потрібні, вони мають піти з Криму разом з окупантом. Залишитись мають тільки татари, які захищають там Україну.
  • Welt Schmerz
    Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7510
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