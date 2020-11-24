Представник Росії в ТКГ заявив, що РФ підтримує план дій щодо Донбасу, запропонований ОРДЛО, - українська делегація
Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні в режимі відеоконференції відбулося засідання Політичної і Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту в Донбасі.
Повідомляється, що політична підгрупа обговорила "План дій", запропонований главою Делегації Леонідом Кравчуком.
"А ось на засіданні Політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тепер українська делегація очікує на офіційну відповідь російської сторони.
Крім того, гуманітарна підгрупа продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте" з приводу обміну взаємно утримуваними особами.
"Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники", - повідомила делегація.
Зазначається, що триває засідання підгрупи з безпеки і економічної підгрупи.