Угорщина готує відповідь через заборону в'їзду в Україну уповноваженому уряду Грежі

В Угорщині обмірковують відповідь на рішення України заборонити в'їзд угорському високопосадовцю Іштвану Грежі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Грежа повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Чиновник підтвердив, що у вівторок вранці він не зміг потрапити на територію України через заборону в'їзду і пообіцяв надати більше деталей пізніше.

"Зараз ми обговорюємо порятунок українського відомства в Ньїредьхазі", - зазначив Греже.

Відзначимо, що в місті Ньїредьхаза діє Самоврядування українців, Українська недільна школа, а в 2017 році була відкрита кафедра української мови і культури.

Сьогодні уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах всупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. В день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті, а також закликав підтримати на виборах мера Берегова чинного мера, представника угорської громади Золтана Баб'яка.

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