Анонсований Зеленським пакет допомоги бізнесу пропонується профінансувати з COVID-фонду, - радник Устенко

Анонсований президентом Володимиром Зеленським новий пакет допомоги бізнесу пропонується профінансувати з Фонду боротьби з COVID-19, повідомив радник глави держави Олег Устенко.

"Йдеться про можливість використовувати кошти Фонду боротьби з COVID-19, там є гроші", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

При цьому Устенко додав, що президент обговорив з Міністерством фінансів озвучені ним пропозиції, так що в разі прийняття ця програма буде профінансована.

"Мінфін знає і Мінфін впевнений, що в змозі виконати те, про що говорить президент у своєму влозі", - сказав радник Зеленського.

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Коментуючи ситуацію з фінансуванням видатків Держказначейством, Устенко зазначив: "Абсолютно очевидно, що це погана ситуація. Але також правда і те, що традиційно така ситуація виникала і раніше, хоча не в середині листопада, а в грудні. Все-таки варто пам'ятати, що 2020 й - незвичайний, це рік глобальної пандемії. Так що добре, що ця ситуація не виникла раніше".

При цьому він додав: "Але це розв'язувана проблема. Наскільки мені відомо, Мінфін більш ніж активно працює в цьому напрямку".

За словами радника глави держави, законопроєкт про новий пакет допомоги бізнесу передбачає також додаткові компенсатори на випадок повного локдауну.

"Що стосується часового простору, то він захоплює і період цього року, і, можливо, наступного. Частина цих заходів стосуються компенсації за карантин вихідного дня. Також передбачені заходи у вигляді додаткових компенсаторів на випадок, якщо буде введено повний локдаун", - прокоментував Устенко, уточнивши, що йдеться про підтримку малого бізнесу, який найбільше страждає від карантину.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроєкти про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину, зокрема, про одноразову матеріальну допомогу.