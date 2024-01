Найбільший український титановий завод може опинитися під контролем РФ, - розслідування

Запорізький титано-магнієвий комбінат, унікальне українське підприємство з виробництва титанової губки, може опинитися під контролем швейцарської фірми Interlink Metals&Chemicals AG, яка має тісні зв'язки з російською державно-приватною компанією ВСМПО-АВІСМА , що входить до держкорпорації РОСТЕХ.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Видання наводить лист директора компанії Interlink Metals & Chemicals AG, який було направлено до Офісу Президента України та до Національного інвестиційну раду при президенті України на ім'я Міхеіла Саакашвілі. У запиті представник фірми повідомляє про готовність інвестувати в ЗТМК 5,5 млн доларів за умови підписання довгострокового ексклюзивного контракту, а також досягнення домовленостей, "забезпечують чіткі зобов'язання сторін у рамках приватно-державного партнерства".

Згідно з висновками розслідування, компанія Interlink Metals & Chemicals AG є одним з операторів інтересів російської влади на глобальному титановому ринку. Видання зазначає, що засновник компанії Ігор Райхельсон, чия дружина Катерина Асташова в даний момент є бенефіціаром компанії, афілійований з ключовими гравцями російської титанової індустрії - компанією ВСМПО-Авісма і корпорацією РОСТЕХ.

"Біографія Райхельсона й історія компанії Interlink нерозривно пов'язана з російськими виробниками титанової продукції. Ще 1992 року найбільший у Росії виробник титану і магнію – Березняківській титано-магнієвий комбінат, який пізніше увійшов до складу корпорації ВСМПО-Авісма, віддав ексклюзивне правона продаж усієї своєї продукції нікому не відомої новоствореної компанії Interlink Metals and Chemicals. І ця співпраця триває ось уже майже 30 років. Згідно зі звітами російського титанового гіганта ВСМПО-Авісма, на компанію Interlink Metals and Chemicals в окремі роки доводилося до 10% усіх поставок матеріалів і сировини", - йдеться у статті.

Згідно з довідковою інформацією, ВСМПО-Авісма є одним з найбільших в світі виробників титану та компанією, що відіграє важливу роль у системі російського ВПК. " . 65% акцій належить заступнику голови ради директорів Михайлу Шовкову, 25% плюс 1 акція – корпорації РОСТЕХ. Шовкова називають одним із ключових представників команди Сергія Чемезова, генерального директора держкорпорації РОСТЕХ. Сергій Чемезов – один із найближчих соратників Володимира Путіна", - повідомляє OBOZREVATEL.

Видання повідомляє, що компанія Interlink Metals and Chemicals, що претендує на статус інвестора українського ЗТМК, в 2020 році навіть була фігурантом кримінальної справи стосовно колишнього гендиректора ВСМПО-Авісма Михайла Воєводіна. Йшлося про збитки від угод, укладених в 2017-2019 роках, коли ВСМПО-Авісма продала швейцарським Interlink Metals and Chemicals і американської Interlink Metals and Chemicals Inc за заниженою вартістю феротитан, а потім купила вироблену з нього продукцію за завищеною вартістю. Однак в жовтні поточного року "ВСМПО-Авісма" і її ексглава Воєводін уклали мирову угоду. Корпорація відмовилася від усіх претензій до Воєводіни, натомість той передав підприємству "фінансову допомогу" в розмірі 1,95 млрд рублів.

У розслідуванні також наводяться докази тісного зв'язку бізнесмена і композитора Ігоря Райхельсона, засновника компанії Interlink Metals & Chemicals AG, з керівництвом Російського університету дружби народів (РУДН), кузні кадрів ГРУ, КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ. В даний момент син партнера Ігоря Райхельсона Олександра Ястребова, який був засновником ТОВ "Інтерлінк металс енд кемікалс", російської дочки "швейцарської" компанії, працює ректором РУДН.

OBOZREVATEL нагадує, що з 2013 року ЗТМК працює як ТОВ, в якому у держави 51% акцій. 49% акцій належать компаніям Дмитра Фірташа. З червня 2020 року замість зміщеного ексгендиректора ЗТМК Володимира Сивака комбінат очолює Сергій Лубенніков, призначений Фондом державного майна.

Видання нагадує, що ЗТМК – унікальне підприємство у всій Європі. Аналогів йому немає ні в Україні, ні в інших східно-європейських країнах. "З наших найближчих сусідів на світовому титановому ринку конкурентом Україні є хіба що РФ. Тож не дивно, що запити на "державно-приватне партнерство" почали приходити саме звідти, та ще й від гравців, афілійованих із структурами РОСТЕХ",- йдеться в матеріалі.