Кабмін обговорюватиме питання повернення пільгових тарифів на газ для церков, - очільниця Держетнополітики Богдан

Глава Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан заявляє, що в уряді обговорюватиметься питання повернення пільгових тарифів на газ для релігійних організацій.

Богдан в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила, що в процесі підготовки карантинних заходів, зокрема локдауна, важливо заздалегідь проговорити економічні механізми, які будуть застосовані в цьому випадку, передає Цензор.НЕТ.

"Бо що відбувається зараз? З весни обмежена відвідуваність храмів та інших будівель релігійних організацій, відповідно, менші надходження пожертв, бо люди фізично не там і не залишають гроші в скриньках. Але натомість суттєво зросли тарифи за газ, опалення, через те, що наразі закінчилася дія документу, який встановлював пільги для церков, і відтепер вони мають комерційний тариф", - розповіла Богдан.

За її словами, це саме одне з питань, яке обговорювалося на нещодавній зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій.

На уточнення, чи може норма про пільги на газ для церков бути повернута, глава Держетнополітики заявила, що як мінімум це питання розглядатимуть.

Читайте також: Рада Церков просить Кабмін переглянути карантинні обмеження щодо богослужінь

"У західних країнах, коли вводять повний локдаун, це йде пакетом з фінансовими стимулами дуже серйозного рівня. Тоді в суспільства немає стресу від обмежень, бо всі розуміють, що вони економічно підстраховані. Але якщо немає фінансової подушки, якщо немає розуміння "чому в метро можна, а тут не можна", то виникає напруга й стрес ‒ це сценарії, яких варто уникнути", - додала она.

Як повідомлялося, 20 листопада прем'єр-міністр Шмигаль закликав Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій об'єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят. Крім того, прем'єр зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій і готовий спільно опрацювати пропозиції.