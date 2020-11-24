Кабмін обговорюватиме питання повернення пільгових тарифів на газ для церков, - очільниця Держетнополітики Богдан
Богдан в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила, що в процесі підготовки карантинних заходів, зокрема локдауна, важливо заздалегідь проговорити економічні механізми, які будуть застосовані в цьому випадку, передає Цензор.НЕТ.
"Бо що відбувається зараз? З весни обмежена відвідуваність храмів та інших будівель релігійних організацій, відповідно, менші надходження пожертв, бо люди фізично не там і не залишають гроші в скриньках. Але натомість суттєво зросли тарифи за газ, опалення, через те, що наразі закінчилася дія документу, який встановлював пільги для церков, і відтепер вони мають комерційний тариф", - розповіла Богдан.
За її словами, це саме одне з питань, яке обговорювалося на нещодавній зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій.
На уточнення, чи може норма про пільги на газ для церков бути повернута, глава Держетнополітики заявила, що як мінімум це питання розглядатимуть.
"У західних країнах, коли вводять повний локдаун, це йде пакетом з фінансовими стимулами дуже серйозного рівня. Тоді в суспільства немає стресу від обмежень, бо всі розуміють, що вони економічно підстраховані. Але якщо немає фінансової подушки, якщо немає розуміння "чому в метро можна, а тут не можна", то виникає напруга й стрес ‒ це сценарії, яких варто уникнути", - додала она.
Як повідомлялося, 20 листопада прем'єр-міністр Шмигаль закликав Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій об'єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят. Крім того, прем'єр зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій і готовий спільно опрацювати пропозиції.