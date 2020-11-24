Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС

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Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС
Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті пострілу ворожого снайпера загинув один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера дістав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося.

Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території та передано на знищення 99 вибухонебезпечних предметів.

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Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Я так розумію перемир'я не порушене, Вовік?
  • Necromus Necromus
    Торчок сегодня уже записал видосик? Про свое самочувствие и что у него все в порядке...

    Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 407
  • captain2015
    Какой позор ! Украинцев расстреливают как в тире, а в ответ нельзя открывать огонь. И все потому что руководство страны увидело мир в глазах *****. Все эти смерти на вашей совести. Будьте прокляты !
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