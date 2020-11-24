Жінку і дитину знайдено мертвими у квартирі на Київщині
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У місті Тетіїв Київської області в одній із квартир виявили тіла жінки і дитини.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, рятувальникам надійшло повідомлення, що в двоповерховому житловому будинку біля квартири чути запах газу, двері ніхто не відкриває.
Прибувши до місця виклику рятувальники деблокували двері квартири.
"На місці події виявлено тіла жінки 1970 року народження і дитини 2017 року без явних ознак життя", - сказано в повідомленні.
Попередня причина трагедії з'ясовується.