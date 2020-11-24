Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
У "Європейській Солідарності" наголошують, що діють в рамках чинного законодавства і з повагою до вибору львів’ян.
Зокрема, депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета зазначив, що проведення організаційної сесії Львівської міської ОТГ зупинило маніпуляції з метою "протягнути" провладну партію до міськради.
"Ми маємо сумний приклад Тернополя, коли партія "Слуга народу" набрала 4,7 відсотка. І після певної кількості судів, а було 4 судових процесів, під час повторного "підрахунку голосів" партію "Слуга народу" втягнули в Тернопільську міську раду з результатом 5,01 відсотка. Львів’яни сказали своє слово 25 жовтня і 22 листопада. "Європейська Солідарність" абсолютно поважає думку львів’ян, поважає вибір львів’ян і готова працювати на розвиток громади. Але ми не готові підтримувати маніпуляції міського голови Андрія Садового і міської влади з тим, щоб втягнути партію "Слуга народу" у Львівську міську раду", – наголошує Шеремета.
Депутатка Львівської міськради Олена Пасевич зазначила, що установче засідання відбулося відповідно до рішення ТВК виключно у рамках закону. При цьому кадрових питань депутати не розглядали.
"Ніхто не хоче поставити під загрозу волевиявлення. Ми діємо виключно в рамках чинного законодавства. Передбачено законодавством, що від моменту реєстрації депутатів має пройти два тижні, і тоді скликається перша сесія. Така норма в законі. Є розбіжності між терміном обрання, пов’язані з другим туром, який був призначений на 22 листопада. Утім, ця норма передбачена в законі, і так в нас відбулось на сесії", – зазначає Пасевич.
"Всі передбачали, що сьогодні буде міська рада обирати секретаря і комісії. Але депутати розуміли, що крім закону є ще певні етичні червоні лінії, які не можна переступати. Ніяких таких дій на сесії сьогодні вчинено не було. ТВК скликає – обов’язок депутата з’являтись. Депутати з’явились, склали присягу і фактично жодного рішення, яке могло б ставити певні питання, дати можливість маніпулювати, не було прийнято", – наголосила Пасевич.
Вона закликала колег до конструктивної співпраці і реагування на численні виклики, які постали перед громадою міста.
"Сьогодні у нас є багато викликів – це продовження війни на Сході, боротьба з коронавірусом. І сьогодні ми повинні як ніколи захистити наших медиків. І тому нам потрібно вкрай швидко ставати до роботи. У нас вже є напрацьовані програми, які потребують негайного прийняття, для того, щоб вони були включені у бюджет 2021 року. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що це має бути соціально і медично орієнтовний бюджет", – переконана представниця "Європейської Солідарності".
"Ми поважаємо вибір львів’ян, який відбувся 22 листопада, і звичайно ми очікуємо офіційного оголошення результатів другого туру виборів для того, щоб обраний мер Садовий, як ми бачимо це по попередньому підрахунку результатів, швидше став до роботи і очолив цей процес", – резюмує Олена Пасевич.