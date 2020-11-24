Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів

Мін’юст України у співпраці з європейськими партнерами розробили проєкти законів, направлені на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі, що сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Законопроєктом ми пропонуємо запровадити новий вид покарання – пробаційний нагляд. Передбачається, що пробація застосовуватиметься і як основне, і як додаткове покарання. В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де наразі суд в якості покарання призначає обмеження волі або арешт. Ця категорія – нетяжкі злочини. Пробацією ми не замінюватимемо позбавлення волі. В якості ж додаткового покарання пробація може бути застосована, якщо суд призначив людині інший вид покарання, наприклад, виправні роботи чи штраф", – підкреслив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Зазначається, що в першу чергу, застосування пробаційного нагляду дозволить врахувати індивідуальні ризики кожної конкретної особи, в результаті – зробить покарання більш ефективним. Крім того, – дозволить скоротити витрати на пенітенціарну систему.

У Мін'юсті додали, що один в’язень в установах виконання покарань "коштує" державі більш ніж 10 тис. гривень на місяць. Якщо ж говорити про пробацію, то це – усього 900 гривень на місяць за одного пробаціонера, оскільки держава працює з ним на волі, а не витрачає кошти на його утримання, харчування, комунальні послуги тощо.

Служба пробації в Україні діє вже 5 років. Від початку 2020 року через неї пройшло 105 тисяч правопорушників, 58 тис. перебуває на обліку органів пробації на даний час.

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