Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті
Про це губернатор американського штату Пенсільванія Том Вулф оголосив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Як того вимагає федеральний закон, я підписав документ, який стверджує, що голоси виборників дістаються Джо Байдену і Камалі Харріс", - написав Вулф.
Він також подякував співробітникам виборчих комісій за чесну роботу.
Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомили, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден зробив першу заяву.
Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
Голосування в США відбулося 3 листопада, багато виборців голосували поштою. Заклики чинного президента США Дональда Трампа до перерахунку голосів у Пенсільванії ґрунтувалися на повідомленні працівника поштового відділення в місті Ері в штаті Пенсільванія Річарда Хопкінса. Однак той відмовився від своїх слів.
22 листопада федеральний суддя Метью Брена відхилив позов президента США Дональда Трампа до виборчої комісії штату Пенсільванія з вимогою переглянути результати голосування в цьому штаті.
Юридичні радники Трампа подали в суди понад два десятки позовів, що оскаржують результати голосування 3 листопада, але майже всі вони були відкинуті.