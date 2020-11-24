Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті

Перемога кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена офіційно затверджена в Пенсільванії.

Про це губернатор американського штату Пенсільванія Том Вулф оголосив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Як того вимагає федеральний закон, я підписав документ, який стверджує, що голоси виборників дістаються Джо Байдену і Камалі Харріс", - написав Вулф.

Він також подякував співробітникам виборчих комісій за чесну роботу.

Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомили, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден зробив першу заяву.

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Голосування в США відбулося 3 листопада, багато виборців голосували поштою. Заклики чинного президента США Дональда Трампа до перерахунку голосів у Пенсільванії ґрунтувалися на повідомленні працівника поштового відділення в місті Ері в штаті Пенсільванія Річарда Хопкінса. Однак той відмовився від своїх слів.

22 листопада федеральний суддя Метью Брена відхилив позов президента США Дональда Трампа до виборчої комісії штату Пенсільванія з вимогою переглянути результати голосування в цьому штаті.

Юридичні радники Трампа подали в суди понад два десятки позовів, що оскаржують результати голосування 3 листопада, але майже всі вони були відкинуті.

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