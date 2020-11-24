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Тернопільська влада звернулася до студентів-медиків, щоб ті допомогли лікарям у боротьбі з коронавірусом

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Тернопільська влада звернулася до студентів-медиків, щоб ті допомогли лікарям у боротьбі з коронавірусом
Тернопільська облдержадміністрація звернулася до студентів та викладачів Тернопільського національного медичного університету з проханням допомоги в боротьбі з коронавірусом. Студентів-медиків почали залучати до лікування хворих на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільська ОДА у Фейсбуці.

Як пояснили в ОДА, місцеві медики працюють у постійній напрузі і почала відчуватися нестача медичного персоналу, тому вирішили просити допомоги у студентів і викладачів.

"Частина фахівців зголосилася допомогти. Це як студенти, так і викладачі. Серед них один лікар-анестезіолог пенсійного віку, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги в Тернополі", - розповіли в ОДА.

В ОДА зазначили, що всіх, хто погодився допомогти в боротьбі з поширенням хвороби, влаштували на умовах цивільно-правових договорів і вони отримають оплату залежно від категорії, в якій працюють.

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Топ коментарі

  • Андрій Васильович
    предлагаю военкоматам обратиться к депутатам и чиновникам с предложением сдать на время особого периода своих совершеннолетних детей в армию
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що настала черга студентів травити ??))
  • Гептимирон
    И на пару дней ранее новость: Тернополь отказался усилтвать карантин https://censor.net/ru/news/3217632/ternopol_otkazalsya_usilivat_karantin
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