Від кулі російського снайпера 24-го листопада під Авдіївкою загинув воїн 72-ї ОМБ В'ячеслав Мінкін. ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Фастівської міської ради.
В'ячеслав Мінкін, 1991 року народження, житель міста Фастів Київської області, старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади. Поранений солдат перебував у важкому стані і внаслідок отриманого поранення помер у лікувальному закладі, де за його життя боролися військові лікарі.
"Фастівська громада у скорботі. З глибоким великим сумом повідомляємо, що в зоні проведення ООС загинув фастівчанин, Захисник України, старший солдат В'ячеслав Мінкін.
31-річний Мінкін В'ячеслав Юрійович був одружений, мав сина. В 2019 був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".
Про дату, час і місце прощання із Захисником буде повідомлено пізніше", - наголошується в повідомленні.