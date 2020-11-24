Справу проти ексдепутата Полякова через неправдиві дані в декларації закрито, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти народного депутата України VIII скликання в частині декларування ним недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Зазначається, що ексдепутата звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ст. 366-1 КК України, тому суд продовжуватиме розгляд цієї кримінальної справи тільки за ч. 2 ст. 364 КК України.

У повідомленні ВАКС не вказуюється прізвище нардепа, але Центр протидії корупції вказує, що йдеться про Максима Полякова, фігуранта так званої "бурштинової справи". Закрита справа стосувалася недекларування фактичного проживання Поляковим, який отримував компенсацію від держави за проживання в готелі "Київ", де він насправді не жив.

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Нагадуємо, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому - до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.

У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.