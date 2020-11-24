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Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони

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Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони
Міністерство оборони України збирається замовити дві партії модернізованих 3СУ-23-4М-А1 "Шилка".

Про це повідомив генеральний директор ДП завод "Арсенал" Ігор Волощук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

"Контракт перебуває в стадії укладання. Всі необхідні матеріали передані нам Міністерством оборони. За планом контракт має бути укладений найближчим часом в рамках держзамовлення цього року. Також, додатково, розглядається замовлення на певну кількість одиниці цієї техніки в ДОЗ-2021", — сказав Волощук.

У Міністерстві оборони зазначили, що з метою комплектування зенітних підрозділів ЗСУ модернізованою ЗСУ-23-4М-А1, виконання цього заходу включено до державного оборонного замовлення на 2020 рік.

В умовах обмеженого фінансового ресурсу підприємство здійснило підготовку виробничої бази. Відповідна робота розпочалася ще у 2019 році та у листопаді цього року надало Міністерству оборони необхідні розрахунки з висновками для підготовки проєкту державного контракту. Перший контракт з ДП завод "Арсенал" за планом буде укладений вже цього року.

Нагадуємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міноборони провалила контракт із модернізації восьми ЗСУ "Шилка" для боротьби з дронами, вертольотами і низьколітаючими літаками.

Топ коментарі

  • Agent Skuns
    Юрий Бутусов один делает огромной важности государственное дело. Прискорбно смотреть на то, что на седьмом году войны в политическом руководстве Украины, МО и ВСУ находятся инертные и непрофессиональные люди, а порой и откровенные пораженцы, деятельность коих смахивает на предательство.
  • Randall Flag da70119e
    А что нам по этому поводу скажет самый главный эксперт?

    Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6110
  • 9k38
    Штатний РПК Шилки дрон просто не помітить. Не пишуть що за модернізація, але на сторонніх речурсах бачив вітчизняний проект із заміною РПК, додаванням оптоелектронного каналу наведення (з опцією ІЧ), заміну малоресурсного газотурбінного генератора і т.п. Якщо це буде та модрернізація, то на дистанції 2 км дронам буде пепець.
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