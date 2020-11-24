Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС

Набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Для водіїв та пасажирів:

Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.



Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими!

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Для велосипедистів:

Велосипедистам дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів.



Для пішоходів:

Тепер пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це зазначено в п.4.4 ПДР України.

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