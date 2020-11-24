Повторні вибори в Броварах призначили на 17 січня наступного року, - ОПОРА

Новий склад Броварської міської ТВК під час свого засідання 23 листопада призначив дату проведення місцевих виборів у Броварах на 17 січня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

Засідання нового складу Броварської міської ТВК відбулося ввечері 23 листопада. Головне питання, яке розглянула комісія, – призначення дати повторних виборів у Броварах. У результаті обговорення Броварська ТВК одноголосно прийняла рішення провести вибори міського голови Броварів та депутатів міської ради Броварської громади на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, тобто 17 січня 2020 року.

Нагадаємо, що Київський окружний адміністративний суд 9 листопада визнав місцеві вибори у Броварах такими, що не відбулися, та зобов’язав міську ТВК провести повторні вибори міського голови й депутатів міської ради Броварської міської територіальної громади.

Читайте також: Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах

Шостий апеляційний адміністративний суд своєю постановою від 11 листопада залишив це рішення без змін. Причиною для визнання виборів такими, що не відбулися, адмінсуд вказав низку порушень, зокрема "право на вільні вибори, процедура таємного голосування, рівне виборче право, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки".

Зазначимо, 14 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення про дострокове припинення повноважень всього попереднього складу Броварської міської ТВК, а 16 листопада ЦВК своєю постановою сформувала новий склад Броварської міської ТВК, до якого, як повідомляла ОПОРА, увійшли 18 осіб від 13 політичних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На нових виборах мера Броварів від "ЄС" балотуватиметься Олег Іваненко замість батька, який хворіє на COVID-19