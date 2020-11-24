Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року"

Під час курортного сезону в окупованій Ялті зафіксували рекордний рівень споживання води. Восени припливу води не спостерігалося, тому російська влада міста вирішила обмежувати водопостачання вночі.

Про це повідомив директор ГУП "Водоканал Південного берега Криму" Дмитро Бєднов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Слід зазначити, що на початку літа водосховища були заповнені на 70%, проте у високий курортний сезон було зафіксовано рекордний рівень споживання води. І зараз він нетипово високий для цієї пори року", - сказав Бєднов і додав, що прогнозується ще більше збільшення витрат води в період новорічних свят.

За його словами, в цей час на ПБК наставав сезон дощів і водосховища наповнювалися.

"Зараз за відсутності опадів і, не вживаючи жодних заходів щодо обмеження споживання води, запасів вистачить до початку наступного року", - сказав директор "Водоканалу ПБК".

За даними видання, з 27 листопада в Ялті вводять нічні обмеження подачі води - з 23:00 до 5:00. Як повідомила в.о. глави російської адміністрації міста Яніна Павленко, водосховища, які постачають Ялту, заповнені на 17%.

Наприкінці жовтня призначений Москвою глава Криму Сергій Аксьонов стверджував, що ситуація з водопостачанням Ялти - "стабільна", а влада не планує вводити в місті обмеження. Однак уже в листопаді влада Ялти повідомила про зниження рівня води у двох водосховищах, які живлять місто.

Проблеми з водопостачанням відчуває низка селищ, які входять до Великої Ялти. Зокрема, в Краснокам'янці з серпня ввели графіки подачі води, а у Голубій Затоці встановили для жителів ємності з водою.

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