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Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем

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Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем
В Івано-Франківську Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ) тимчасово припиняє приймати пацієнтів з коронавірусом через велике навантаження на обладнання, яке подає кисень хворим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час оперативної наради Івано-Франківської міської ради 24 листопада повідомила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

Вона повідомила, що госпіталізацію хворих продовжуватимуть у міській лікарні №1 і в лікарнях, які є біля Івано-Франківська.

"Є велика кількість пацієнтів у ЦМКЛ, які перебувають на кисні. Це 28 пацієнтів у трьох реанімаціях і 60 пацієнтів, які є на кисневих концентраторах і на різних кисневих точках. Витрати кисню дуже великі, і для того, щоб обладнання справно працювало і не виникло надзвичайних ситуацій, є узгодження про тимчасове призупинення госпіталізації пацієнтів", ㅡ сказала Бойко.

Вона заявила, що в ЦМКЛ та міській лікарні №1, які приймають пацієнтів із коронавірусним захворюванням, заповненість ліжок вже досягла 73% і 84% відповідно.

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Під час свого виступу Бойко просила городян із розумінням поставитися до ситуації, адже лікарні потрібен "перепочинок".

Водночас, за даними міністерства охорони здоров'я, всього в Івано-Франківську для пацієнтів із COVID-19 розгорнули 2872 ліжка. Станом на 24 листопада по місту заповненні 43,5% ліжок для пацієнтів з підтвердженим зараженням і 53,5% ліжок для пацієнтів з підозрою на інфікування.

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Топ коментарі

  • Василий Васильев 4e7382b9
    ВЫВСЕВРЕТЕ никакого короновируса нет!
    Даешь отмену какого-либо карантина! "Бизнесу" нужно кофе продавать!
  • Стрелок
    причина - тупая зеленая власть не способная ни на что
  • Игорь Иванович 4c4ae4dc
    А западенцы считают что короновирус это грипп, ну или максимум ОРВИ, им карантин блюсти не нааадо, маски носят трусы и слабаки, ну еще туристы. Все "их украинская власть придумала, чтобы на нас наживаться". Пробить невозможно, хоть целые города вымрут. Во Львове мракобесие чуток меньше, а в мелких городках и селах прям мрак! Хотя и на востоке аналогично, расейская пропаганда пролазит в мозги. То что эпидемии насрать на политику не доходит никак.
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