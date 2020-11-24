Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду

Верховний суд Невади сьогодні назвав кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена переможцем на виборах у штаті

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Associated Press.

Рішення буде передано для підписання губернатором штату Стівом Сісолаком.

Перемога в цьому штаті принесе Байдену шість голосів виборників.

У Неваді Байден обігнав чинного президента Дональда Трампа на 33 596 голосів виборців. Так, за нього проголосували 50,06% виборців, за Трампа - 47,67%.

Сьогодні також Пенсільванія оголосила про офіційну перемогу Байдена в штаті. Напередодні таке рішення озвучили в Мічигані.