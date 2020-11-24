Журналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва

Він мав прийти на зустріч близько 16:00, але не з'явився. Телефони Ілляша вимкнені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода Білорусь, про це повідомляє телеграм-канал Білоруської асоціації журналістів.

Колеги прийшли у квартиру журналіста. Там нікого немає, світло не горить.

Пізніше телеканал "Белсат" повідомив, що його брат виявив у квартирі журналіста повідомлення про конфіскацію комп'ютера, телефону та інших речей. На копії протоколу немає імен і не вказується причина вилучення.

15 листопада силовики провели обшук за місцем прописки Ілляша.

Дружина Ігоря Ілляша, журналістка телеканалу "Белсат" Катерина Андрєєва (Бахвалава) разом зі своєю колегою Дариною Чульцовою стали фігурантами кримінальної справи про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок, після прямої трансляції з місця насильницького розгону демонстрантів силами безпеки в Мінську 15 листопада.

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