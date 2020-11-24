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Журналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва

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Журналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва
Він мав прийти на зустріч близько 16:00, але не з'явився. Телефони Ілляша вимкнені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода Білорусь, про це повідомляє телеграм-канал Білоруської асоціації журналістів.

Колеги прийшли у квартиру журналіста. Там нікого немає, світло не горить.

Пізніше телеканал "Белсат" повідомив, що його брат виявив у квартирі журналіста повідомлення про конфіскацію комп'ютера, телефону та інших речей. На копії протоколу немає імен і не вказується причина вилучення.

15 листопада силовики провели обшук за місцем прописки Ілляша.

Дружина Ігоря Ілляша, журналістка телеканалу "Белсат" Катерина Андрєєва (Бахвалава) разом зі своєю колегою Дариною Чульцовою стали фігурантами кримінальної справи про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок, після прямої трансляції з місця насильницького розгону демонстрантів силами безпеки в Мінську 15 листопада.

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Топ коментарі

  • Valentin Nasus
    Судя по безграмотности, коммент исходит от нативного носителя "великого и могучего" языка - представителя российского населения. Обычно я не дискутирую с такой категорией людей, но отвечу:
    - Победа Майдана не состоит и не может состоять в том, чтобы "все уже было замечательно". Победа - в том, что народ не позволил бандиту себя нагнуть. Народ еще нужно воспитывать, он еще недостаточно созрел для того, чтобы заранее понимать - кто популист, а кто марионетка. Но одно он точно умеет - не боясь, выходить на улицы и ПРОТЕСТОВАТЬ, а не "изображать протест". И только житель России или Беларуси может не понимать ту огромную разницу, которая лежит между этими понятиями.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    це рашка виростила це авторитарне лайно - Лукашенку
    до чого не торкнеться московія - все обертає на лайно
  • Евгеньевич Євгенович
    А білоруси хочуть в ЕС? Чи чому ЕС має на це реагувати?
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