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Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві серйозно програло "Барселоні"

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Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві серйозно програло "Барселоні"
У 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві програло "Барселоні" з рахунком 0:4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Всі голи в цьому матчі були забиті в другому таймі. У каталонців відзначилися Дест (52 хвилина), двічі Брейтвейт (57 і 70 хвилина (з пенальті) і Грізманн (90 + 2).

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів "Ювентус" у Турині обіграв угорський "Ференцварош" з рахунком 2:1.

Турнірне становище після чотирьох турів: "Барселона" - 12 очок, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Наступний матч "Динамо" проведе 2 грудня проти "Ювентуса" в Турині.

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві крупно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 2886
  • Саша Киев
    пока у Суркисов не отберут, украденное ими когда то Динамо (ксати украденное вместе со стадионом Динамо, бассейном Динамо ..потом угичтоженным и тренировочными базами в Конче и на Салютной ) то никакого толку не будет.
  • Ned Stark
    Не всіх підкупили...
    Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві крупно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 2155
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