17-річний пастух підірвався на невідомому вибуховому пристрої в Одеській області

24 листопада 17-річний юнак підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції області.

Інцидент стався на околиці селища Сарата.

"Увечері 17-річний хлопець зазнав осколкових поранень із частковою ампутацією руки на околиці селища, де випасав худобу. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, коли юнак йшов полем, під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають співробітники Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області.

Після того, як поліцейські встановлять повні обставини події, буде вирішено питання про правову кваліфікацію, зазначили в поліції.

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